Vede la sua bici elettrica rubata chiama la polizia e la riprende Denunciato romeno per ricettazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Va verso l’ospedale e ritrova la sua bici elettrica rubata nei giorni precedenti: la stava conducendo un’altra persona. Il derubato ha riavuto la sua bici e un romeno è stato denunciato per ricettazione. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio quando un pesarese ha riconosciuto il suo mezzo nella zona di via Lombroso, ovvero nell’area dell’ospedale di Muraglia.Ha immediatamente chiamato la polizia che è intervenuta sul posto con la volante. In sella c’era una ragazza pesarese, già nota alle forze di Polizia per questioni legate alla droga. Lei ha detto che la bici non era sua, le era stata data in prestito. Ma in poco tempo i poliziotti sono risaliti all’attuale “proprietario”, se così si può definire. Si tratta di un romeno sulla trentina che è stato quindi denunciato a piede libero per ricettazione. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario che aveva già segnalato alle forze dell’ordine il furto della bici.