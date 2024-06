PESARO - «Primo giorno da sindaco, che emozione. Dialogherò con la Regione, ho mantenuto buoni rapporto con tutti. Sono stato nove anni ad Ancona, questo è un vantaggio per la città». Prima la proclamazione, in una partecipata cerimonia nella Sala Rossa del Comune, poi Andrea Biancani ha "tastato" il suo nuovo ufficio da sindaco, mettendosi a sedere nella scrivania finora occupata da Matteo Ricci, che gli ha ceduto la guida della città con il formale passaggio di consegne e facendogli indossare la fascia tricolore. Così è iniziato il primo giorno da sindaco per Biancani, il quale è apparso senza dubbio emozionato. E ha anche esternato questo suo stato d'animo.

Il risultato

«Primo giorno di scuola emozionante - ha detto - Sono molto contento, innanzitutto del risultato ottenuto. Un risultato che possiamo definire storico, arrivare a superare il 60% è stato molto difficile. Abbiamo fatto una campagna elettorale a tappeto, in tutta la città, in mezzo alle persone, in mezzo alla gente che lavora. Siamo andati a trovare aziende, artigiani, commercianti, imprenditori, sindacati, le varie associazioni di categoria. Abbiamo fermato molto spesso i cittadini per la strada, con i quali ci siamo confrontati. Abbiamo raccolto molte idee e proposte, anche se eravamo partiti con un programma molto chiaro che avevamo condiviso con tutte e sette liste che mi hanno sostenuto».

«Un programma importante, ma che andremo a incrementare. Girando per la strada le persone mi fermano e mi fanno i complimenti, e questo fa sicuramente piacere - prosegue Biancani - E' sicuramente una giornata importante, ho fatto le prime minacce positive a Ricci, sono contento che sia parlamentare europeo, non è importante solo per la città di Pesaro, ma per tutto il territorio regionale. Ma gli ho detto che se vai bisogna che un po' di soldi me li porti, le cose da fare sono tantissime, i cantieri aperti tanti, le risorse sono tante, ma non basteranno. Sarà importante riuscire sempre di più ad avere altre risorse per completare tutti i cantieri per pensare a progetti nuovi per la città. E' nostra intenzione dimostrare che il buon governo che c'è stato in questi anni che riuscirò a portare avanti è una cosa positiva per tutti i cittadini. E il nostro obiettivo è riuscire a riconquistare anche il resto del territorio».

Il passato

Forte del suo passato da consigliere regionale, prima in maggioranza poi all’opposizione, ne rivendica il ruolo che porterà sviluppi positivi nel rapporto tra la Regione e il Comune che, negli ultimi tempi, non sempre è stato rose e viole soprattutto nelle recenti punzecchiature tra Ricci e il presidente Acquaroli. «Il mio rapporto con i Comuni di centrodestra e con la Regione sarà positivo - spiega Biancani - perchè abbiamo un ruolo pubblico, dobbiamo avere buoni rapporti tra di noi. La cosa che può avvantaggiare la città di Pesaro è quella di avere un sindaco che è stato nove anni in Regione e che posso fa fruttare. In questo tempo ho sviluppato anche relazioni con i dirigenti, oltre chiaramente ai rapporti con la classe politica, che utilizzerò anche per cercare di condividere le scelte principali per la città di Pesaro».