Il Beato Antonio da Fano rivede la luce sei secoli dopo: la salma in condizioni stupefacenti

FANO - Spettacolare apertura della bara del Beato Antonio da Fano. La salma, che riposa dal 1435, è in uno stupefacente stato di concervazione. La bara è stata rinvenuta, durante alcuni lavori, in una intercapedine tra la chiesa di Santa Maria Nuova e il convento dei frati minori francescani.



Il beato Antonio da Fano visse nel XV secolo, le sue reliquie custodite fino alla fine degli anni ’50 all’interno della chiesa furono spostate dall’allora priore del convento padre Francesco Talamonti. Infatti spiccano le scritte, nel feretro originale "Beato Antonio da Fano 1435" e, in quello risalente a 70 anni fa "Pompe Funebri Terenzi". In quell'occasione fu cambiata non solo la cassa, ma vennero sostituite anche le vesti del Beato, con un saio contornato da un filo d'oro.

