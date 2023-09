«Basta con i padroni incivili dei cani. Bene la stretta, siamo stufi di pulire»

PESARO «Appelli al decoro e al rispetto del senso civico? Ben vengano ma qui sembra non cambiare nulla». È l’osservazione di Stefania Lanari, della “Libreria le Foglie d’Oro” di via Gavelli angolo via Almerici. Della sua stessa opinione sono altri esercenti, fra piazzale Lazzarini, via Curiel e Galleria Roma, Castelfidardo e via Passeri. Il Comune ha annunciato un giro di vite contro i padroni sozzoni dei cani. E gli esercenti lo auspicano. «Miglioramenti? Quasi inesistenti – osservano Lanari e Claudia Baldelli, quest’ultima dell’omonimo negozio di spartiti musicali - la mancata raccolta delle deiezioni dei cani è la vera piaga che accomuna un po’ tutto il centro e penalizza le attività. Ogni giorno ci troviamo a pulire anche più volte, il perimetro esterno che costeggia i nostri negozi. Guai poi se cerchi di dire la tua, spesso dai padroni anche di una certa età, si è accusati di non aver a cuore gli animali. E qui si rasenta il ridicolo».



L’unione



In via Castelfidardo dove i commercianti si sono uniti nell’associazione coordinata dal giovane Alberto Della Fornace, la situazione è pressoché la stessa. «Diverse attività – spiega la famiglia Della Fornace, titolare del punto vendita Vignaioli d’Autore – hanno contribuito a proprie spese al decoro, e in accordo con il servizio Attività Economiche abbiamo dotato il tratto di fioriere in coccio e uniformi, seguendo forme e colori imposte dal regolamento, mentre l’Amministrazione si è fatta carico delle piantumazioni.

Ma ogni mattina dobbiamo controllare che di fronte all’ingresso non ci sia qualche spiacevole dimenticanza. Una brutta abitudine quella delle deiezioni che va sradicata, se si pensa che l’acido urico non immediatamente lavato corrode le fioriere e siamo stati costretti a farle riverniciare, perché brutte da vedere.

Un’altra richiesta rivolta al Comune riguarda le vetrine sfitte che si incontrano imboccando la via. Basterebbe poco, almeno la pulizia delle vetrate, ci sono proprietari che non mettono neppure una carta bianca a vetro come pannellatura». Perché l’Amministrazione, si chiedono i commercianti di via Castelfidardo non incentiva il recupero dei negozi sfitti, con formule agevolate con tre-sei mesi d’affitto gratuito o ribassato di cui si fa carico l’Ente? In realtà il Comune ha lanciato un progetto sui negozi sfitti da abbellire come esposizione ma ci vuole la collaborazione dei proprietari. In piazzale Lazzarini il dottor Paolo Traù ottico e portavoce dei commercianti, mostra l’adesivo affisso in vetrina “Acqua al bisogno”, un’iniziativa rivolta ai padroni di cani per sensibilizzare l’uso della bottiglietta. «Basterebbe un semplice sondaggio fra i passanti per chiedere: voi che portate a spasso il cane, avete la bottiglietta? E spesso ti senti rispondere, per che cosa? I conti sono presto fatti: su dieci, stando così le cose, credo che ad oggi solo un paio abbiano compreso di cosa si parla e maturato la consapevolezza, nel rispetto di norme contenute nel regolamento comunale ma soprattutto di senso civico».

Il nodo: a complicare la situazione poi ci sono ancora bivacchi in Galleria Roma. Preoccupati Anna Vichi, commerciante del negozio Alice e la famiglia Cecchini del negozio di abbigliamento Simona C. Boutique. Con loro anche i residenti. «Le pattuglie della volante sono intervenute solo pochi giorni fa – spiegano – sempre per il solito gruppetto di senza fissa dimora. Oltre al bighellonare continuo, sono stati segnalati anche atti osceni, per non parlare delle occasioni in cui mangiano e bevono birra sulle sedute di pietra bianca appena posizionate dal Comune, lasciando tutto sporco».



Non un bel vedere



«Non è un bel vedere e non si comprende come mai questo fenomeno non si riesca a interrompere – osserva il ristoratore William Petroccione del C’era una Volta –E come se non bastasse usano l’isola ecologica come un bagno a cielo aperto. Così non si può continuare». Nell’ultima settimana c’è da dire che sono aumentati i passaggi delle forze dell’ordine nel tratto che da via Curiel arriva a piazzale Lazzarini e fino a via Oberdan, ingresso del Pronto soccorso del San Salvatore. Un deterrente che aiuta ma non basta.