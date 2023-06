PESARO Da negozio chiuso e dismesso da tempo con la vetrina oscurata e e ricoperta da teli cartonati ad un allestimento tra abiti d’epoca e ceramiche ispirato al lato più “gourmand” di Gioacchino Rossini. Ecco pronta e visibile a tutti la prima vetrina allestita grazie alla convenzione tra Comune di Pesaro, Fiaip e liceo artistico Mengaroni. Si tratta del negozio in via San Francesco di proprietà di Raffaella Montesi, storico nome di una delle pasticcerie più note a Pesaro. Il negozio che a Pesaro ancora tutti ricordano come Pasticceria Montesi, con la cessazione dell’attività familiare ha poi ospitato altre attività ma da tempo è sfitto. Non una bel biglietto da visita per chi passeggia per via San Francesco, considerato che la strada è tra gli accessi principali al centro storico e che sta soffrendo per altri locali da tempo vuoti (vedi l’ex agenzia dell’Unicredit).

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Caporalato a Fano: lavoro nero, sequestri e maxi multa. Così sfruttavano i migranti 12 ore al giorno. Il video



L’obiettivo

«Questa convenzione vuole valorizzare i locali sfitti del centro storico, dare loro una nuova vita, renderli sia più appetibili sul mercato, sia più belli da vedere durante il passeggio» spiega Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e alla Partecipazione presentando ufficialmente ieri mattina il primo riallestimento che riqualifica i negozi sfitti tramite l’arte e le altre peculiarità che segnano l’identità di Pesaro2024, Capitale italiana della cultura. «L’intervento - prosegue Frenquellucci - è nato come “spin off” del progetto pensato con l’assessorato alla Bellezza di Daniele Vimini, che a Natale 2020 aveva riempito le vetrine delle agenzie di viaggi di creazioni artigianali, idee regalo e opere artistiche». Non sarà un caso isolato. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di riqualificare, al momento, altri locali (il prossimo intervento sarà in corso XI Settembre), ed è inserito nella più ampia strategia di “recupero” messa in campo tramite il “Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro” che chiede ai proprietari di negozi “liberi” di oscurarne le vetrate con pannelli o materiali di colore chiaro. Il problema dei locali vuoti e sfitti in centro storico esiste da tempo e per molteplici ragioni - il commercio che cambia con l’online, i costi degli affitti altri, le tasse alte) e il Comune anche attraverso i bandi per under 35 ha cercato di trovare soluzioni. Le stesse associazioni di categoria dei commercianti periodicamente rilanciano con proposte per rendere più appetibili lo shopping e la riqualificazione delle vetrine si inserisce in quest’ottica. La prima vetrina inaugurata è stata ideata dalle studentesse e dagli studenti (rappresentati da Valentina Tonti e Giulia Forlani, della 4C) delle sezioni di Grafica e Fashion design del Mengaroni. «L’allestimento si chiama “A pranzo con Rossini” e ogni studente ha studiato, per ogni opera del Cigno, una ricetta e un piatto abbinato, la sezione di moda gli abiti esposti - dice Serena Perugini, dirigente scolastico del Mengaroni mentre la docente Isabella Galeazzi spiega come il progetto «sia un’ulteriore opportunità per i ragazzi che possono avere una loro vetrina; un altro modo con cui “la parola si fa immagine” grazie alla fiducia, sempre corrisposta, del Comune».

La Fiaip, (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) come ha spiegato il presidente provinciale Tommaso Andreani, «ha proposto ai proprietari di locali in centro storico questa iniziativa che valorizza i negozi attraverso gli elementi culturali che segnano la nostra città. Non secondario è il fatto che l’allestimento delle vetrine permette di vedere gli spazi disponibili sul mercato così da sollecitare l’interesse e spingere gli affitti». A crederci, per prima è stata Raffaella Montesi: «Mio padre è un appassionato collezionista e appena sono stata contattata dalla Fiaip, ho deciso entusiasta di aderire al progetto».

Luca Senesi