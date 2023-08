BARCHI - Nonostante sia ben visibile il segnale di area videosorvegliata, i teppistelli di turno, in preda a chissà quale frenesia, hanno preso a calci, sfondandole, le tre porte in alluminio degli spogliatoi dell’impianto polivalente di calcetto a Barchi. Non soddisfatti hanno imbrattato i locali con vernice nera spray e lasciato tracce evidenti della loro età: i resti delle confezioni di Estathè.

L’incursione

Forse hanno anche mangiato qualcosa. Il triste resoconto dell’incursione notturna riferisce ad una sommaria stima di danni di qualche migliaio di euro. Per i giovanissimi vandali presto arriverà il momento non solo dell’ammonimento ma anche della richiesta risarcimento danni ai quali, giocoforza, dovranno provvedere i genitori. Il sopralluogo l’ha effettuato ieri mattina il sindaco Antonio Sebastianelli accompagnato dal consigliere delegato allo sport Cristian Andreani, particolarmente dispiaciuto per essere un amante dello sport e di quanti lo praticano per imparare a convivere e condividere ciò che succede in campo da intendersi senza retorica una sorta di specchio della vita. Si è capito bene che individuare i ragazzini non risulta affatto impresa impossibile per via, come detto, dell’apparato di videosorveglianza.

Inutili appelli

Proprio sabato scorso il sindaco nel corso di una delle sue dirette Facebook si era appellato al buon senso dei giovani dopo che a Piagge si erano ripetuti atti vandalici ai danni delle panchine e di altre strutture del parco. I ragazzi potrebbero anche non aver sentito quelle raccomandazioni a differenza di qualche adulto. Nelle prossime ore le indagini dei carabinieri avranno modo di fare il punto esatto di quanto successo.