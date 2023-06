Era a Barcellona sotto falso nome: preso ed estradato fanese ricercato per droga e rapine

FANO - Doveva scontare più di 9 anni di carcere per una lunga serie di reati, che spaziano dalla rapina allo spaccio, ma il 33 fanese era risucito a far perdere le proprie tracce. Almeno fino a pochi giorni fa, quando è stato scovato a Barcellona, dove si nascondeva con i documenti di un'altra persona. È stato arrestato grazie ad un mandato di cattura euopeo. Nei giorni scorsi è stato estradato e preso in consegna dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino che lo ha rinchiusto nel carcere d Vietrbo.

L'Inchiesta Pittbull

Il 33enne aveva in sospeso pene per 9 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione in relazione a varie condanne definitive per rapina aggravata in concorso, lesioni dolose aggravate, porto abusivo di arma e produzione, vendita e spaccio di sostanze stupefacenti, commesse a Pesaro e Fano tra il 2008 e il 2016.

L'uomo era coinvolto nella vasta operazione antidroga “Pitbull”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Urbino e condotta dai Carabinieri, ed in successive inchieste riguardanti anche azioni intimidatorie nei confronti di alcuni loro debitori di somme denaro per l’acquisto della droga, commesse anche con l’uso di armi. L’arresto del 33enne, latitante dal febbraio 2022, giunge al culmine di una serrata attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino.