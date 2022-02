Assalto notturno al bancomat ma lo sportello del Codma resiste. Tre anni fa ladri ugualmente a vuoto

FANO - Assalto al bancomat al Codma andato a vuoto ancora una volta. Lo sportello automatico del Credito Valtellinese, localizzato all’ingresso della centrale ortofrutticola, è stato preso di mira dai malviventi nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Ignoti hanno cercato di forzare la cassetta di sicurezza per rubare i soldi ma non sono riusciti nell’intento. L’episodio non è stato segnalato dal sistema dal sistema di allarme e il tentativo di furto è stato scoperto solamente ieri mattina chi si è accorto del malfunzionamento dello sportello e dei segni di effrazione.

Sono stati chiamati i carabinieri, che hanno eseguito un sopralluogo avviando le indagini. Il primo controllo è sulla telecamera posizionata presso il bancomat, per verificare l'eventuale ripresa dell'azione dei malviventi, che però hanno agito dal retro del casottino.

Lo stesso sportello automatico era stato assaltato nella notte tra il 15 e il 16 giungo 2019, allora utilizzando l’esplosivo: il boato alle 4 di notte aveva svegliato tutti i residenti in un ampio raggio ma la cassetta di sicurezza anche allora non si era aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA