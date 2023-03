FANO - E’ considerata una morte naturale quella del bimbo deceduto durante il parto, dieci giorni fa, ne l reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Croce, dove l’équipe medica del dottor Claudio Cicoli si è prodigata per salvarlo .

L'esame necroscopico

Il riscontro diagnostico disposto dall ’ autorità sanitaria è stato eseguito sul corpicino il giorno dopo i l decesso. Il piccolo era figlio di una giovane coppia di Acqualagna. Dall’ambiente famigliare si apprende che, in attesa di capire l’esatta ragione della morte, non c’è l’intenzione di presentare un esposto alla magistratura, dato che il personale del Santa Croce ha fatto di tutto per salvare la vita del neonato .

«E’ stato fatto tutto il possibile – evidenzia il direttore s anitario dell’A zienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino , Edoardo Berselli – , i medici si sono prodigati a lungo per rianimare il neonato, purtroppo ogni loro sforzo è rimasto inutile».

L'arrivo alle 2 di notte

La puerpera è giunta in ospedale alle 2 di notte, quando già si erano rotte le acque: il parto era prossimo e bisognava fare in fretta, tanto più che dagli esami pre-parto risultava che le pulsazioni del cuore del feto si facevano sempre più tenui.

Il destino ha voluto che fosse presente in reparto un’équipe particolarmente efficiente, convocata per far fronte a una precedente emergenza, quindi tutto era pronto per procedere con la massima professionalità. Si è deciso per il taglio cesareo e nonostante l’intervento dei rianimatori, il piccolo non ce l’ha fatta. Il dottor Berselli comunica che gli accertamenti svolti hanno rilevato una causa naturale del decesso.

L'attesa di una spiegazione