Tuffo in mare a Capodanno di 50 temerari C'è anche l'Uomo ragno

PESARO - Nel lontano 1995 solo un temerario aveva fatto il bagno il primo dell’anno, poi anno dopo anno, la goliardia è diventata contagiosa e stamattina a Pesaro quasi 50 persone si sono ritrovate a Bagni Tino per il consueto tuffo di capodanno.Ragazzini, donne, uomini ma anche un ultra 70enne, il mitico Drera, si sono tuffati davanti a centinaia di spettatori curiosi. La città lo sa e vuole il tuffo a tutti costi. Sempre più bagnanti sono pronti.Ieri alle 12 la temperatura esterna non era così fredda, circa 8 gradi, come quella dell’acqua. Appena in tempo per evitare la pioggia. Tutti in acqua, alcuni con costumi goliardici. Chi vestito da Uomo Ragno, chi da giocatore di football americano. Ma anche in boxer e cravatta oppure con cappelli eccentrici.Una volta in mare, applausi e risate generali. In fondo al viale Trieste tantissimi capannelli di gente, posti per le auto esauriti e tanta coda per uscire dalla zona una volta visto lo spettacolo. Un bagno popolare, tanto che qualche anno fa fu ripreso dalle telecamere di Sky. La crescita è stata lenta, ma inesorabile.