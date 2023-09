FANO Con l’inizio dell’autunno parte tutta una serie di cantieri in diversi quartieri della città, molti dei quali dovranno terminare i lavori entro la fine dell’anno. Soprattutto il quartiere di Sant’Orso sarà oggetto di una serie di interventi destinati a migliorare la sicurezza in tema di viabilità. Li ha evidenziati l’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori, dopo la realizzazione del marciapiede di via Mariotti, un intervento questo che rientrante nel progetto Famose (Fano, Mondolfo, Senigallia) era oggetto di un finanziamento proveniente dal Ministero dell’ambiente per l’abbattimento delle polveri sottili e il miglioramento della qualità della vita, insieme proprio ai nuovi lavori programmati a Sant’Orso.

Le vie coinvolte

«La novità – ha detto l’assessora - è data dalla costituzione di una zona 30 che coinvolgerà tutto il vecchio quartiere, per includere le vie: Bellandra, Sant’Eusebio, Galileo Galilei e Magalotti. Inoltre su via Sant’Eusebio sta per essere iniziato il proseguimento della pista ciclabile, la realizzazione con autobloccanti di un attraversamento rialzato di grandi dimensioni e nell’incrocio con via Bellandra, dove purtroppo non sono mancati gli incidenti, di una nuova rotatoria». Nuove asfaltature verranno realizzate su via Bellandra che verrà dotata di altri 4 attraversamenti rialzati e su via Galilei. Su quest’ultima, oltre a un nuovo attraversamento rialzato di fronte al vasaio, verrà realizzata un’isola di sicurezza con restringimento della carreggiata a senso unico alternato nei pressi della scuola. Passando al Vallato, la prossima settimana gli studenti del liceo artistico Apolloni interverranno per eseguire il murale nel sottopasso di via Anna Frank, già deturpato appena dipinto. A Ponte Sasso è previsto a fine settembre la fine dei lavori che hanno portato al miglioramento della sezione idraulica in modo che non verifichino più esondazioni. Nel parco dell’aeroporto è partito il cantiere per la ristrutturazione della casa del custode; in questi giorni i lavori interessano il rifacimento del tetto, poi si interverrà sull’efficientamento della struttura e sulla riorganizzazione degli spazi interni. Entro il 31 dicembre devono essere conclusi anche i lavori per il secondo e terzo stralcio del parco, oggetto di un ultimatum dato alla ditta che ha osservato lunghi ritardi. Procedono alacremente anche i lavori per la pump truck, la pista per acrobazie in bici.

Piazza Marcolini

Inoltre, la prossima settimana si inizierà a stendere la nuova pavimentazione su piazza Marcolini. Effettuati tutti i rilievi dei ritrovamenti archeologici venuti alla luce con l’esecuzione del progetto, si procederà con la copertura degli stessi, la realizzazione delle aiuole, la posa in opera degli arredi. Anche in questo caso la consegna dell’opera è prevista per la fine dell’anno. Attualmente sono ancora in corso i lavori su piazzale Rosselli in via di ultimazione nei primi giorni di ottobre, quando si inizierà ad intervenire su viale Battisti che verrà reso fruibile al traffico a senso alternato di marcia. L’elenco infine comprende l’efficientemento energetico di 5 strutture: palestra Zattoni, asilo La Trottola, scuole medie Nuti e Gandiglio e Casa Archilei.