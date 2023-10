PESARO E’ il giorno delle camicie nere a Predappio, con tanto di pullman arrivati da varie regioni d’Italia per ricordare la marcia su Roma nel paese dove è nato e dove è sepolto Benito Mussolini. Ma quella “gita”, per un militante, è finita ieri davanti al giudice di Pesaro per la denuncia sporta da un altro partecipante che lo accusa di violenza sessuale nei suoi confronti. Tutto sarebbe accaduto il 28 ottobre del 2022 quando i nostalgici si sono dati appuntamento nel paese del Forlivese per commemorare i cento anni della marcia su Roma, la storica manifestazione organizzata dal Partito Nazionale Fascista, volta al colpo di Stato con l’obiettivo di favorire l’ascesa di Benito Mussolini alla guida del governo in Italia. Maglie a tema, saluti romani e il grido “Camerata Benito Mussolini! Presente” quando il corteo era arrivato al termine, davanti al cimitero. Poi l’inno italiano, “Faccetta nera” e “Allarmi siam fascisti”.



Nel viaggio di ritorno



Finite le “celebrazioni”, i militanti hanno fatto rientro nelle loro città. Tra loro anche un 28enne di Pescara che era arrivato a Predappio con un pullman organizzato proprio per l’evento. A bordo c’era anche un corregionale nonchè conterraneo di 47 anni. I due hanno condiviso per il tragitto di ritorno la stessa fila dei sedili sul pullman che li portava a casa. E proprio tra i sedili sarebbe successo qualcosa.



Il racconto



Il 28enne infatti ha raccontato nella denuncia che ha sporto di essere stato palpeggiato più volte durante il viaggio di ritorno. E di essere stato vittima delle attenzioni dell’altro camerata anche in autogrill lungo l’autostrada A14, quando il pullman si era fermato nella zona del Pesarese per una sosta prevista dal programma di viaggio (di qui la competenza territoriale per le fasi processuali processo nella nostra provincia ndr). Sfregamenti e toccamenti proseguiti durante il viaggio con tanto velate minacce. «Non raccontare nulla, pratico sport di combattimento». Il giovane, una volta sceso dal bus però, la mattina seguente si è presentato dai carabinieri per sporgere denuncia. E ieri il 47enne è finito davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro con l’accusa di violenza sessuale.



Addebiti negati



Ovviamente nega tutti gli addebiti e conta anche sulle testimonianze di altri camerati presenti nel pullman. Dall’altra parte la presunta vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Emanuele Battista Terzanelli che è intenzionato a chiedere 15 mila euro di risarcimento. Il giudice ha rinviato a giudizio il 47enne pescarese davanti al collegio del tribunale di Pesaro: l’udienza è stata fissata al 19 settembre 2024.