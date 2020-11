In fiamme il semirimorchio di un camion, emergenza sull'autostrada A14

MONDOLFO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.30 circa sull'autostrada A14 nel comune di Mandolfo per l'incendio del semirimorchio di un camion. Il fatto è avvenuto nella corsia di decelerazione per l'uscita di Marotta-Mondolfo in direzione nord. L'autista del camion è riuscito a staccare la motrice prima che fosse interessata dalle fiamme che erano localizzate nelle ruote del rimorchio. Sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco di Senigallia e Fano che hanno spento le fiamme e messo lo scenario in sicurezza. L'autostrada è stata chiusa in direzione nord per consentire le operazioni di spegnimento, poi riaperta con una sola corsia. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto Polizia Autostradale e personale società Autostrade.

