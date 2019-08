Auto prende fuoco in galleria: strada chiusa momenti di paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIANO - Disagi, caos e anche paura. Ieri pomeriggio intorno alle 15:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Cagli sono intervenuti a Cantiano per l'incendio di una autovettura in transito alimentata a gas metano all'interno della galleria Cantiano 1. L'incendio ha sviluppato un intenso fumo che in breve tempo ha saturato l’intero ambiente. Oltre alla squadra di Cagli sono intervenuti a supporto anche una squadra di Urbino con autobotte e una squadra di Pesaro con il "carro aria" per il ricambio delle bombole degli autoprotettori. La statale è stata riaperta alle 19:30 dopo un accurato controllo e messa in sicurezza della galleria interessata dall’incendio, non si segnalano persone coinvolte.