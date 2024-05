URBINO Una bomba d’acqua si è abbattuta sul circondario di Urbino ieri pomeriggio e ha creato una situazione difficile in località Ca’ Raniero di Urbino, zona sottostante al cimitero di San Bernardino.

La via per le Cesane

Una frana ha bloccato la strada che porta a Sant’Eufemia o verso le Cesane. Due auto, impantanatesi, hanno creato ulteriori problemi alla viabilità che, ieri sera, verso le 21, non era stata ancora ripristinata dai vigili del fuoco accorsi sul posto per mettere in sicurezza i luoghi dell’intervento e liberare la strada dalle auto rimaste bloccate. Le persone a bordo non sono rimaste ferite e sono state prelevate dai vigili del fuoco.

Diverse famiglie sono rimaste isolate o comunque costrette, per raggiungere Urbino, a seguire percorsi alternativi scomodi. A seguito presumibilmente dell’intensa pioggia si è staccata un ingente quantità di fango dal sovrastante campo agricolo lavorato.

Sopralluogo per la sicurezza

Si deve valutare se esistono le condizioni per una riapertura della strada in piena sicurezza. Oggi sarà effettuato un nuovo sopralluogo per valutare l’entità del movimento franoso.