AUDITORE - Una notizia che si sta diffondendo lasciando interdetti in tanti: un cacciatore di 55 anni di Tavulla

è morto a causa di un malore che lo ha stroncato durante una battuta di caccia che stava facendo con alcuni amici nelle campagne di Auditore. Gli altri cacciatori lo hanno visto accasciarsi al suolo e hanno allertato i soccorsi ma per il 55enne, forse ucciso da un infarto, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Potrebbero essere disposti accertamenti per

chiarire con precisione le cause del decesso.