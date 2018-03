E' grave dopo la caduta ma l'automobilista assicura: «Non l'ho toccata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUDITORE - Una donna di 86 anni, M. V., è stata trasportata in eliambulanza a Torrette di Ancona dopo aver sbattuto violentemente la testa mentre stava camminando nel centro di Casinina. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto: in un primo momento sembrava chiaro che la signora fosse stata urtata, durante una manovra di retromarcia, in uscita da un parcheggio, da un’auto condotta da una donna del posto.L’allarme era stato prontamente dato da due passanti, vicini alla pasticceria Bibi. L’intervento è stato quasi istantaneo, visto che a pochi metri di distanza si trova la Polizia Fogliense. L’eliambulanza, intorno alle 16.15, è atterrata nei pressi del locale campo da calcio per poi ripartire in direzione Torrette. Chi era al volante, da quanto appreso, avrebbe però negato l’impatto. La signora, insomma, sarebbe crollata a terra per altre cause.