Esibizionista prende di mira le commesse del centro Ma una lo filma e lo incastra

PESARO - Commessa filma e incastra esibizionista. E' successo a Pesaro, in pieno centro. Il giovane, un ventenne identificato dalla polizia e che ora rischia una multa fino a 40mila euro per atti osceni in luogo pubblico, era già conosciuto dalla forze dell'ordine. In passato era stato segnalato a passeggiare nudo o a denudarsi davanti a delle donne scelte a caso.Questa volta però si è ingegnato oltremodo pescando le sue vittime tra le commesse dei negozi delle vie più centrali di Pesaro, tra cui via Branca. Nei giorni scorsi si è presentato come un pony express che doveva consegnare dei pacchi regalo, invitando le commesse presenti a scartarli come dono di ammiratori.Ma all'interno il contenuto era ben diverso da quello immaginato. Il giovane aveva ricavato su uno dei lati della scatola di cartone un foro in cui mostrava le sue parti intime alle malcapitate. Una decina i negozi presi di mira. Ma una giovane commessa è riuscita a riprenderlo con il telefonino mentre scappava e a consegnare il filmato alla polizia che è riuscita a rintracciarlo.