Bando per assumere cinque agenti di polizia locale a tempo indeterminato. Scadenza il 14 febbraio: ecco i requisiti

VALLEFOGLIA - L’Unione Pian del Bruscolo ricerca 5 agenti di polizia locale, da assumere a tempo indeterminato. Il bando, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dal sito dell’Unione Pian del Bruscolo, scadrà il 14 febbraio 2022. La domanda dovrà essere presentata via Pec.



Possono fare domanda i cittadini italiani maggiorenni con un diploma di scuola media superiore. Necessaria la patente di guida A2 (o superiore) o B se rilasciata entro il 26 aprile 1988. Tra i requisiti è richiesta sana e robusta costituzione, non aver riportato condanne penali, non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Tutti i requisiti sono consultabili nel bando pubblicato sul sito web http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/. Il candidato dovrà affrontare due prove di tipo pratico, fisica e di guida motociclo (patente richiesta A2), che daranno luogo all’idoneità per effettuare successivamente la prova scritta, il cui superamento consente di accedere alla prova orale.

La prova fisica consiste in una corsa su un circuito piano di 1.000 metri entro un tempo di 5’ minuti e 30” secondi per gli uomini e 6’ minuti e 30” secondi per le donne. Necessario un certificato medico di idoneità per l’attività sportiva non agonistica. È richiesta anche la conoscenza della lingua inglese.



Danno notizia del bando il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’amministrazione comunale di Pesaro, che fanno parte dell’Unione Pian del Bruscolo insieme con i Comuni di Mombaroccio, Tavullia, Gradara e Gabicce Mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA