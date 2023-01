FANO - L’assemblea nel circolo ricreativo a Cuccurano, nella serata dell’altro ieri, è il punto di ripartenza nella battaglia per recuperare il progetto originario della ciclovia, quello lungo il binario della vecchia tratta ferrata Fano Urbino. È il cosiddetto progetto Biancani, dal cognome del consigliere regionale che l’ha promosso, bocciato però dall’attuale giunta di centrodestra.

Una serie di criticità

L’assemblea convocata dal Pd ha invece contestato su tutta la linea la nuova soluzione, definita «arzigogolata, dispendiosa e inutile: non risponde alla richiesta di un percorso sicuro per i ciclisti e non è attrattivo per i turisti». Elencata una serie di criticità e la principale è individuata a Sant’Orso, in via Galilei. «Ci sono tratti al buio, senza illuminazione pubblica; altri che passano in mezzo ai campi; un altro ancora, lungo la strada Flaminia, separato dal traffico a motore solo da una riga sull’asfalto; una zona di sosta è individuata a ridosso della centrale elettrica», si è specificato dal tavolo dei relatori, cui sedevano il consigliere regionale Andrea Biancani, la capogruppo in consiglio comunale Agnese Giacomoni, il segretario del Pd fanese, Tommaso Della Dora, ed Enrico Tosi del comitato ciclovia del Metauro.

C'era anche Ceriscioli

Tra il pubblico il vice sindaco Cristian Fanesi, l’assessore comunale Dimitri Tinti, l’ex presidente della Regione, Luca Ceriscioli, l’ex presidente dell’assemblea marchigiana, Renato Claudio Minardi, e il presidente dell’associazione Fano ForBici, Eugenio Cassiani. A confronto le due proposte. Il progetto Biancani prevedeva un investimento di 4 milioni e mezzo per realizzare 17 chilometri da Fano a Tavernelle di Colli al Metauro, fiancheggiando la vecchia ferrovia e senza espropri perché il sedime utilizzato è proprietà di Rfi. L’attuale giunta regionale ha cestinato la soluzione («in maniera avventata e ideologica»), ritenendola d’intralcio al ripristino del treno e sostituendola con un percorso «che non arriverà a Cuccurano».

Il finanziamento maggiore

Al momento è finanziato con 6 milioni e mezzo: «Due e mezzo solo per il ponte tra Vallato e Sant’Orso, più altri 476.000 euro per gli espropri». Il ponte è considerato l’unica, ma insufficiente, nota positiva. Biancani ha annunciato di avere presentato un’interrogazione per chiedere quale sia l’esito dello studio «commissionato nel 2019 sul ripristino della linea ferroviaria Fano Urbino» e una richiesta di accesso agli atti per verificare se siano stati persi i 4 milioni e mezzo del finanziamento iniziale: «La scadenza era il 31 dicembre scorso».

L’ipotesi del ricorso