La scuola Luciani è a rischio:«Possibili crolli con nuove scosse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La situazione, nell’ala est della scuola media Luciani, è più critica del previsto: alcune parti sono a richio crollo in caso di nuove scosse. Ed ora i lavori appaltati per il miglioramento sismico hanno richiesto e richiederanno tutta una serie di interventi aggiuntivi per un costo suppletivo, rispetto alla cifra di aggiudicazione, di 222.596,63 euro in più. Ovvero un aumento del 41,2% rispetto ai 542.682,13 euro previsti dopo il ribasso d’asta. Tutto ciò in attesa che si proceda col secondo stralcio, sul lato ovest della scuola, per poi riconsegnare un edificio a posto, dal punto di vista del miglioramento sismico, per l’anno scolastico 2019-2020.Ma quello che emerge, aldilà delle cifre (che saranno coperte con un finanziamento ottenuto per un milione di euro), è che la situazione alla media Luciani è risultata sicuramente molto più preoccupante – stando alla relazione dei tecnici – rispetto a quanto potesse apparire inizialmente. Tra i vari appunti viene specificato che il fatto che «durante la rimozioni degli infissi, il travertino delle aperture finestrate ha subìto un cedimento e si sono evidenziate debolezze di ancoraggio che in caso di sisma potevano provocare crolli».