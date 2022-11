FANO - Ha 74 anni il fanese arrestato dal personale del commissariato per spaccio di sostanze stupefacenti, giovedì scorso all’ex kartodromo. Nella giornata di ieri l’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento durante l’udienza svoltasi in Tribunale a Pesaro.

Il processo è stato fissato al mese prossimo, nel frattempo il settantaquattrenne dovrà trascorrere le settimane mancanti nel carcere a Villa Fastiggi di Pesaro. Nei suoi confronti è stata infatti disposta la revoca di precedenti misure alternative alla detenzione in carcere .

APPROFONDIMENTI I ROGHI Raid incendiario: 3 auto distrutte nella notte. Un'ombra criminale cala su Fermignano, il sindaco chiede sicurezza

Gli strani giri

Erano un po’ strani, abbastanza da far sorgere dei sospetti, quei giri che gli agenti del commissariato fanese avevano notato nella zona dell’ex kartodromo, a Fano in via del Bersaglio. Un andirivieni anche alla luce del sole e i poliziotti fanesi, coordinati dal vice questore Stefano Seretti, hanno cominciato a tenere sotto controllo sia la zona sia i movimenti poco chiari. Ed è stato così che il settantaquattrenne fanese è stato arrestato, in flagranza di reato, nella tarda mattinata di giovedì scorso. Sarebbe stato sorpreso mentre vendeva due dosi di cocaina a un consumatore, che come tale è stato segnalato alla Prefettura. Con l’arrivo dell’autunno la zona dell’ex kartodromo a Baia Metauro si spopola: niente turisti di giorno sulle spiagge, niente passeggiate serali lungo la vicina via Ruggeri a Sassonia, niente comitive di giovani che sciamano in bicicletta e in motorino. Un luogo di presenze rarefatte, insomma, che può attirare chi desideri di passare inosservato.

I controlli