Arrestato per spaccio, cerca di liberarsi della droga gettandola nel water

MONDOLFO - Teneva nascosti in casa cocaina e hashish. Arrestato un cittadino ucraino di 39 anni, non in regola col permesso di soggiorno. Il blitz è scattato all’alba quando i carabinieri della stazione di Mondolfo hanno fatto irruzione in un piccolo casolare di via Veterana alla periferia della cittadina cesanense.



Indagini lampo: un mese fa viene notato l’andirivieni di persone dedite al consumo di stupefacente nei pressi dell’abitazione ed emergono indizi concreti che fanno ipotizzare un’attività di spaccio. I carabinieri hanno fatto irruzione in casa dopo essersi accertati dell’effettiva presenza dello straniero.



Appena si è visto scoperto, lo spacciatore ha afferrato la cocaina che si trovava sotto una sedia del giardino e si è diretto di corsa verso il bagno nel tentativo di disfarsi della droga. Lo stupefacente, 8 grammi circa di cocaina, è stato invece prontamente recuperato dai militari. In cucina all’interno di una mensola, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 8 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione per la pesatura, ritagli di cellophane per il confezionamento delle dosi e cospicuo denaro contante. © RIPRODUZIONE RISERVATA