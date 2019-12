​In carcere il pusher incensurato, in casa del 41enne marchigiano trovati 35 grammi di cocaina

LEGGI ANCHE:

MONDOLFO - Arrestato unincensurato. Aveva circa 35 grammi diin un sacchetto di cellophane sul piano di lavoro della cucina, un bilancino di precisione e ritagli per confezionare le dosi, oltre a contanti dentro un pensile. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Marotta. Nei guai un 41enne del posto, incensurato, che è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari lo tenevano d'occhio da tempo, a generare sospetti era stato un sospetto continuo viavai di persone. Hanno atteso a lungo che uscisse di casa prima di bloccarlo ed eseguire la perquisizione. L'indagine è coordinata dal pm di Pesaro Silvia Cecchi. Il contante trovato, secondo gli investigatori, era stato racimolato con lo spaccio. Su un piatto di ceramica c'era pronta una dose di polvere bianca, una banconota da 20 euro arrotolata e una carta plastificata per lo sminuzzamento dello stupefacente. Il 41enne è stato trasferito in carcere a Villa Fastiggi.