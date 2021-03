Lorenzo, 68 anni, alpinista esperto iscritto al Cai, precipita per 25 metri e muore sul Nerone

PIOBBICO - È precipitato da una parete di roccia del massiccio del monte Nerone, da circa 25 metri di altezza, lungo il sentiero dell’Eremo, e per lui non c’è stato niente da fare. Lorenzo Molo, 68 anni, fanese, esperto arrampicatore e sci alpinista, è rimasto vittima ieri della sua grande passione per la montagna.

Intorno a mezzogiorno saliva in solitaria quando, forse per un errore tecnico o per una leggerezza, è caduto giù. Non si può escludere neanche un malore. Iscritto alla sezione Cai di Pesaro, magazziniere in pensione, lascia la moglie, una figlia e due nipotini.

Il sentiero dell’Eremo

La parete strapiombante che l’ha tradito, in un territorio montano che conosceva bene, si trova a tre chilometri da Piobbico. Il sentiero escursionistico dell’Eremo, identificato con il numero 8, molto abbordabile , è sempre meta di sportivi. Lorenzo Molo approfittando della bella giornata di sole , si era incammina to di buon mattino per circa un chilometro lungo il sentiero , poi aveva trovato il punto per iniziare l’arrampicata laddove il panorama disegna a tratti una cartolina mozzafiato, con pareti rocciose che invitano un appassionato a osare sempre di più.

Il tonfo fatale

Nei pressi c’era una giovane coppia pesarese che improvvisamente ha udito un tonfo. Subito accors a , ha visto quel corpo a terra esanime. Immediatamente è scattato l’allarme per la sala operativa del 118, che ha inviato la squadra di s occorso di Apecchio e l’ambulanza della postazione territoriale di Urbania, ma lo scalatore è spirato dopo qualche minuto .

Sul posto è intervenuta una sorta di task force: vari mezzi e un quad dei vigili del fuoco, una squadra del soccorso alpino e i carabinieri di Piobbico . La sa lma posta su una barella è stata portata dai vigili del fuoco nell’ampio parcheggio dell a strada Apecchiese nei pressi dell’imbocco del sentiero e poi con il carro funebre all’obitorio dell’ospedale di Cagli . Questa mattina il medico legale eseguirà un esame esterno della salma e ne comunicherà l’esito alla procura della Repubblica per le determinazioni di sua competenza (eventuale autopsia o nulla osta alla sepoltura).

Forse un incidente tecnico

Lorenzo Molo si era arrampicato per una altezza di 25 metri e , come spiega il presidente dell’a rrampicata s portiva regionale Sandro Angelini, in questa occasione, in attesa dell’arrivo di un suo compagno, non a vrebbe usato la consueta tecnica dell’autoassicurazione con la corda , tramite l’utilizzo di un attrezzo chiamato piastrin a, che in caso di strappo blocca la fune, evitando la caduta. La piastrina , infatti, è stata trovata a terra.

Conosceva la zona

La vittima si arrampicava abitualmente sul le pareti d el Rio Vitoschio e quelle della Balza della Penna, tutte nel comune di Piobbico . Era m olto conosciuto anche nella zona , dove condivideva questa sua passione con tanti amici, pure dell’entroterra. Chi passava con lui le giornate in montagna sapeva che il suo sogno era quello di accompagnare un giorno i suoi due nipotini a fare le arrampicate .

