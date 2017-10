Archeologia e tecnologie Renzi a Fano si impegna per sostenere la ricerca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Diffondere la passione per l’archeologia attraverso l’uso della tecnologia ma soprattutto raddoppiare il numero di ricercatori. Questi gli appunti di viaggio che il segretario nazionale del Pd, Renzi, si è portato dietro dalla tappa fanese di “Destinazione Italia”, il tour in treno partito ieri dall’Umbria e che oggi tocca le Marche.A Fano, dove in realtà ha fatto il suo arrivo nella tarda serata di ieri, l’ex premier ha visitato il museo della Flaminia ed è stato poi accolto nella sede dell’Università di Urbino, sempre all’interno del complesso San Michele. «80.000 accessi da dicembre non sono pochi» ha osservato Renzi riguardo all’interesse suscitato dal museo, ma i complimenti alla città sono arrivati anche per «le risposte che ha saputo dare sul fronte della bonifica dell’amianto e della Buona Scuola». Rinnovata la promessa che «un presidente del consiglio, chiunque sia, farà visita ad una delle scuole della città».Colpito dal lavoro fatto dalla facoltà di Biotecnologie e dalle iniziative imprenditoriali nate al suo interno, il segretario del Pd ha fatto suo l’appello a sostenere la ricerca «per reggere la competizione con gli altri Paesi in un mondo sempre più dominato dall’economia dell’intelligenza».