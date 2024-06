Centro diurno Gabbiano di Pesaro, appello dei genitori all'Ast: «Noi famiglie nel limbo: dite dove spostate i nostri ragazzi»

PESARO «Trasferimento del centro diurno Gabbiano, siamo preoccupati, la scelta non va compiuta con leggerezza. Vogliamo essere coinvolti». I familiari degli ospiti del centro diurno per disabili dell’Ast di Pesaro “Gabbiano”, preoccupati per la situazione relativa al trasferimento della struttura, hanno organizzato per questa mattina un incontro in prossimità della struttura Ast di via Vatielli nella zona del campo scuola. Il centro Gabbiano è situato in uno spazio all’interno dell'ex manicomio San Benedetto lungo via Belvedere e ospita soprattutto persone con gravi disturbi dello spettro autistico: ora dovranno essere trasferiti nell’ambito della massiccia operazione di recupero della struttura ma dove non si sa ancora.

Nel dettaglio

Negli ultimi giorni il direttore generale dell’Ast Alberto Carell ha cercato di tranquillizzare le famiglie asserendo che la struttura papabile graviterebbe in zona centro e non distante ma tuttociò non basta ai parenti degli utenti, che hanno incontrato anche i candidati a sindaco in un recente incontro organizzato sui temi del sociale. «Per noi famiglie la situazione è seria e il trasferimento di una struttura per disabili non è un’azione da compiere con leggerezza - dicono i genitori degli ospiti - Non tutti gli spazi sono adeguati per accogliere questo genere di servizio e chiediamo solo di essere coinvolti nella scelta. I tentativi di rassicurazione e le ipotesi fatte fino ad ora non ci aiutano ad affrontare con fiducia al trasferimento che inevitabilmente dovrà avvenire».

Disabilità complessa

Il centro dell’Ast 1 si occupa di persone con disabilità complessa.

I familiari sono preoccupati perché non sanno dove il servizio verrà dislocato dall’Ast dopo che il Comune di Pesaro ha richiesto la disponibilità degli spazi per risanare parte del complesso del San Benedetto dove il Centro ha sede. Gli spazi occupati dal Gabbiano vanno liberati entro gennaio 2025 su richiesta del Comune.

L’Ast ha detto che a breve avrebbe avviato una procedura per fare una convenzione con un operatore che potesse prendere in carico la complessiva attività, fornendo quindi gli spazi e il servizio. La manifestazione d’interesse è stata fatta, ma i familiari sono preoccupati perché ad oggi non hanno una risposta concreta riguardo la dislocazione delle attività del Centro diurno. Le famiglie avevano avuto un primo incontro con la dottoressa Nadia Storti, già direttore generale Ast 1. I familiari si augurano di poter incontrare anche il nuovo direttore generale Carelli: di sicuro non vogliono più restare nell’incertezza.

La certezza è che dovranno iniziare i lavori in una parte del San Benedetto che li coinvolge. Finanziati con progetto Pnrr, gli interventi di riqualificazione nell’area impegnata oggi dal Centro saranno realizzati dal Comune di Pesaro: la prospettiva è quella di realizzarvi delle residenze per studenti e artisti.