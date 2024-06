APECCHIO - Una folla commossa per l’ultimo saluto a Giorgio Bernardini, morto d’infarto mentre stava lavorando. Il funerale è stato celebrato all’aperto per poter permettere la partecipazione di tutti. Tutta la comunità in lutto: fabbriche nel pomeriggio chiuse, bar e negozi con le serrande abbassate.

Non sono mancati il sindaco Nicolucci e altri amministratori. In prima fila la madre di Giorgio, Liliana consolata dalla nipote Valentina e dalla vedova di Giorgio, Romina, strette in una clima d’ affetto da parenti e gli amici di sempre. Tanti anche i colleghi di lavoro e rappresentanza di Marche Multiservizi. Don Sauro nella sua omelia ha dipinto alla perfezione il suo ritratto: «Una persona che non delegava, che non si lamentava mai, come non mormorava mai e quello che aveva, lo metteva al servizio degli altri.

Un grazie a tutta la famiglia che avrebbe potuto anticipare il funerale di qualche giorno, ma non ha voluto guastare agli altri il clima di festa nei giorni in cui si sono celebrate Prima Comunione e della Cresima, preferendo soffrire in silenzio». Fortissima emozione quando amici e colleghi hanno preso la parola: «Ciao, ci hai fatto uno scherzo da Giullo». La salma poi è stata tumulata nel cimitero di Castelguelfo, in attesa del nullaosta della Procura, per la sua cremazione.