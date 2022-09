APECCHIO - Un uomo a cavalcioni sul davanzale di una finestra con la chiara intenzione di gettarsi di sotto, di fronte una signora, sempre da una finestra, che vede la scena e inizia a urlare: «Scendi subito, togliti di lì, ma cosa fai…?». Il suo disperato grido di aiuto e paura insieme viene raccolto da un’altra donna, una operatrice sanitaria, che vede tutto e si lancia immediatamente verso l’uomo per afferrarlo e impedirgli di lanciarsi nel vuoto.

Questione di attimi. Riesce anche ad acciuffarlo e a impedirgli di gettarsi e, con un immenso sforzo, prova a tirarlo su per metterlo in condizioni di sicurezza, al di là del davanzale. Ma il peso del corpo si fa sentire, l’uomo si divincola, i vestiti che la donna continua a stringere non sono sufficienti a trattenerlo. Nonostante gli sforzi sovrumani l’uomo le sfugge e cade di sotto, con un tonfo sordo: se la caverà, per fortuna, anche se viene ricoverato in gravi condizioni. La scena da brividi è accaduta ieri mattina verso le 11,30 ad Apecchio alla Casa Albergo per Anziani di via Pazzaglia. L’uomo che ha tentato il suicidio è un 67enne ospite della struttura. Ieri mattina era in camera, che condivide con un altro degente, quando, all’improvviso, ha deciso di farla finita. Un salto di 4/5 metri.

Tra i primi ad accorrere per prestare soccorso il dottore Pasquale Manzi che in quel momento era di turno nell’ambulatorio al primo piano dove ha sede la guardia medica. Sul posto i sanitari di Apecchio Soccorso e, immediatamente dopo, un’ambulanza medicalizzata da Urbania. Anche Icaro nel frattempo era stato allertato e sarà l’eliambulanza a trasportare il ferito all’ospedale Torrette dove si trova ricoverato in serie condizioni. Il 67enne nella caduta ha riportato un grave trauma alla testa e alle vertebre cervicali ma per tutte le operazioni di soccorso è rimasto cosciente. Sul luogo anche due pattuglie dei carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dell’operatrice sanitaria sotto choc: «Era tranquillo e gli avevo fatto in mattinata anche un regalino. Io ero in un’altra stanza con altri degenti e mai e poi mai avrei pensato a qualche cosa di così drammatico».