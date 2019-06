Serpente nell'auto: servono cinque vigili del fuoco per stanarlo

di Angelo Parlani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Quante volte si leggono le storielle di gattini intrappolati nel motore di un’auto? Di frequente. Ma che un serpente vada a fare suo, “abusivamente”, il veicolo è cronaca rarissima o unica, come diranno gli stessi vigili del fuoco, coinvolti in questo curioso fatto. Un appassionato di funghi, giovedì pomeriggio prende la Smart di sua moglie, una donna “nemica” acerrima anche delle formiche, e si reca in un bosco a trovare i primi (introvabili) porcini e verso le 19 fa ritorno a casa. Si accorge nel frattempo che all’interno della piccola auto c’è un ospite indesiderato e lo fa presente alla moglie. Apriti cielo. Chiama tutta allarmata il carrozziere e ben presto si forma un drappello di curiosi e come accade in certi casi, ognuno dice la sua, cercando anche di dare un aiuto, per scovare e catturare il “terribile” rettile. Dopo qualche ora di infruttuosi tentativi, la serpe fa capolino nelle grate frontali dell’auto e parte un secco colpo di scopa che probabilmente stordisce il sinuoso animale protetto dalle griglie e di lui non si vede più traccia. La signora sempre più terrorizzata all’idea di dover condividere la Smart con il serpente, è pronta a tutto, anche di ...vivisezionare l’auto e, a mali estremi, ricorre ad estremi rimedi digitando il 115. Dopo poco più di mezz’ora ecco arrivare un automezzo da Cagli con cinque vigili a bordo, attrezzati di tutto punto, come il caso richiede. Ma nulla da fare e per di più la Smart a confronto di altre auto non è... smontabile, bisogna solo tagliare, con la signora disposta ad acconsentire. Il carrozziere, finalmente riesce a togliere una guarnizione e vedere la serpe. Morta o viva? Chissà. Con un filo di ferro costruisce un arnese ed insieme ai vigili riesce ad intrappolarla e tirarla fuori, accorgendosi, poi, che era andata all’altro mondo. “Applausi” avrebbero cantato i Camaleonti, con la signora, ma non solo ad esultare e Ferrari stappato in casa a mezzanotte. Nonostante il serpente morto.