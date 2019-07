Scoppia incendio in casa: pompiere ​in congedo salva un'anziana disabile e il figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Fiamme in casa: anziana disabile e figlio salvati da un vigile del fuoco in congedo.E' successo questa mattina ad Apecchio, dove il fumo delle fiamme scoppiate in cucina ha rapidamente saturato le stanze di un casolare. Per fortuna il fumo ha attirato l'attenzione di un vigile del fuoco in congedo che, insieme ad un altro passante, ha tirato fuori dalla casa l'anziana ultranovantenne ed il figlio 68enne. Entrambi sono finiti all'ospedale di Urbino, la madre perchè ustionata, il figlio leggermente intossicato. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, ma la casa è parzialmente inagibile.