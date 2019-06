Scivola sul sentiero e precipita nel dirupo: salvato con gli elicotteri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Grave incidente in montagna, servono due elicotteri per salvare un escursionista, il primo per issarlo dal dirupo e il secondo per portarlo all'ospedale regionale di Torrette.La vittima dell'incidente è un escursionista 64enne che stava percorrendo, con una coppia di amici, un sentiero a Forra della Cornacchia a Serravalle di Carda, nel Comune di Apecchio. All'improvviso, durante un passaggio particolarmente impegnativo, l'uomo è precipiatato dal sentiero, finendo in un dirupo una trentina di metri più in basso. Vista la conformazione del luogo, i soccorsi non sono stati semplici. Per raggiungerlo, stabilizzarlo, issarlo dal diurpo e portarlo a Torrette sono stati necessari i vigili del fuoco di Apecchio e Piobbico, la Potes di Urbania, il Soccorso alpino, un elicottero giunto da Bologna e l'eliambulanza Icaro 2. Durante le operazioni, comunque, l'uomo è sempre stato cosciente.