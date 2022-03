Il distributore dei sogni dove il metano costa ancora 1,535 euro: file lunghissime, c'è chi si fa anche 50 km. Ecco dove sta

APECCHIO - Una storia di lungimiranza e probabilmente di ottima conoscenza del mercato. In particolare i mercati esteri e soprattutto la Russia. Un imprenditore toscano che fa scorta di gas metano in tempi non sospetti e che oggi in controtendenza con ciò che accade ovunque, abbassa il prezzo del carburante negli impianti che gestisce un po’ in tutta Italia. Tra questi l’impianto di metano ad Apecchio.

Imprenditoria lungimirante

Quella che andiamo a raccontare all’apparenza è una storiella che assomiglia più ad una favola che ad altro, legata alle drammatiche notizie che arrivano dall’Ucraina, con effetti collaterali a dir poco devastanti e il più che giustificato allarme per la lievitazione dei prezzi di prodotti di ogni genere, uno su tutti quello del metano che ad esempio nell’anconetano ha gettato l’ancora sui cinque euro e nella provincia di Pesaro, quando va bene sui tre e cinquanta, con il risultato che più di un impianto ha chiuso i battenti.

Ma non ad Apecchio dove la struttura sulla strada provinciale 257, gestita da Domenico Ottaviani può permettersi il lusso di vendere il carburante a 1,535 euro. Miracolo italiano? Spiega l’arcano il gestore dell’area di servizio, posta a tre chilometri da Apecchio, nel complesso del bar ristorante La locanda.

«L’impianto appartiene all’imprenditore Adriano Giorgini, originario di Urbania oggi titolare dell’azienda Tuttometano a Empoli. La sua società in tempi non sospetti, tempi in cui forse solo nella testa di Putin era spuntato il bellico progetto di invadere l’Ucraina, aveva stipulato un contratto a lungo termine per una importantissima scorta di gas metano destinata a servire i suoi impianti per molto tempo, convinto che il prodotto era destinato ad aumentare progressivamente».

Una convinzione così radicata che mentre il carburante veniva venduto in Italia in media a 1.20 euro, negli impianti dell’imprenditore costava 2.10 euro. «Noi eravamo considerati un distributore salatissimo e nonostante ciò ci fidavamo ciecamente delle considerazioni di Giorgini il quale ci assicurava che nell’arco di breve tempo tutti gli altri distributori ci avrebbero raggiunto e anzi superato. Piano piano tutte le sue previsioni si sono avverate. Poi è scoppiata la guerra e tutti sanno come stanno andando le cose».

Le auto in coda

Una situazione che per Domenico Ottaviani significa gran lavoro visto che il costo di 1,535 euro è davvero vantaggioso. Infatti come è evidente in tutta la zona l’impianto viene quotidianamente preso d’assalto dagli automobilisti che in alcuni casi hanno percorso anche cinquanta chilometri per poter acquistare il gas metano a questo prezzo. Domenica, in attesa di fare riferimento c’era una tale numero di automobilisti che sono stati in coda anche 4 ore prima di poter fare il pieno. E stando alle previsioni di Giorgini e di Ottaviani le cose non cambieranno molto presto. «Noi abbiamo scorte - chiude il benzinaio - per arrivare tranquilli almeno a settembre-ottobre». Il carburante viene acquistato da uno stoccaggio di Figline Valdarno , sempre in Toscana dove arriva da una grande piattaforma dall’Alta Italia.

