Paura, nonno scomparso: era al bar al mare davanti a un bicchiere di vino

APECCHIO - È ospite della Casa Albergo Anziani di Apecchio e come al solito nel dopo pranzo di venerdì era uscito per fare la sua passeggiata, ma nel tardo pomeriggio non era ancora rientrato. Un’operatrice dell’istituto visto il suo ritardo, ha contattato la nipote e la direttrice della Casa Albergo ma, non essendo trascorse le canoniche 24 ore, la denuncia di scomparsa non si poteva depositare. Vaga per strada disorientato: era scomparso giorni fa dalla Romania Così è partito il tam tam sul...