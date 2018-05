La motosega gli strazia la gamba nel bosco: soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO – La motosega gli strazia la gamba: serve l’intervento dell’eliambulanza per un grave incidente sul lavoro.Protagonista un operaio 40enne che ha perso l’equilibrio mentre stava segagdo un tronco con la lama della motosega che gli colpisce il polpaccio. Grave incidente sul lavoro ieri mattina verso le 10 nel circondario di Apecchio, in località Valibona, dove due giovani boscaioli erano all’opera in una fitta boscaglia. Sentite le urla, il collega non ha perso un decimo di secondo per portare aiuto al compagno, copiosamente sanguinante dalla gamba sinistra. Con sangue freddo, riusciva con la cintura della motosega stringere l’arto gravemente lacerato, per limitarne l’uscita del sangue, allertando nello stesso tempo il 118, che inviava sul posto Icaro, aiutato a districarsi non nella facile zona, grazie alle coordinate, che tramite whatsApp, l’altro boscaiolo inviava agli operatori o, con un ambulanza dei volontari del 118 di Apecchio. Poco dopo ecco arrivare sul luogo due mezzi dei vigili del fuoco di Cagli, insieme ad un grosso jeeppone. Finalmente oltre un ora di ricerche, i sanitari di Icaro sono riusciti a trovarlo, lo hanno spostato con lo stesso elicottero e dopo averlo stabilizzato e sedato, sono partiti alla volta del’ospedale Torrette di Ancona.