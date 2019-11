La motosega scivola e gli strazia una gamba: le folate di vento fermano l'eliambulanza per il boscaiolo

APECCHIO - Era intento, in un bosco nei pressi della lontana zona di Scalocchio, a tagliare il bosco, quando la motosega forse anche per il terreno reso insidioso dalla pioggia, gli è scivolata verso una gamba, procurandogli un doloroso ed irregolare taglio.

E’ accaduto questa mattina ad un macedone, che con altri boscaioli, come al solito da ottobre ad aprile, si dedicano al taglio dei boschi. Il boscaiolo è stato portato dai compagni in auto, all’ambulatorio di Apecchio, dove intanto, si era portata l’ambulanza dei volontari del 118 apecchiese. Poco dopo l’arrivo pure di quella medicalizzata di Urbania e la richiesta alla Centrale operativa di Pesaro, dell’intervento dell'eliambulanza. Alle porte di Cagli, il pilota ha comunicato l’impossibilità, per le forti folate di vento, di giungere al campo sportivo di Apecchio e che pertanto sarebbe atterrata, semmai, ad Acqualagna o Fossombrone. A quel punto la Centrale ha optato per il ricovero all’ospedale di Città di Castello.

