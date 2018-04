I ladri di rame lasciano penzolanti i cavi dell'alta tensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Malviventi all’opera nelle campagna di Apecchio per “spogliare” un tratto di linea elettrica, dismessa, dei suoi cavi elettrici e soprattutto del rame, l’ “oro rosso”. I ladri avrebbero agito in pieno giorno in località San Patrignano. La scoperta è stata fatta probabilmente da qualche cavatore di tartufi, che ha visto dei cavi tagliati e penzolanti e quindi pericolosi se quella linea fosse stata sotto tensione. Sul posto si sono portati i carabinieri di Apecchio ed anche un tecnico dell’Enel, per sincerarsi della pericolosità o meno di quei fili non asportati. I ladri, infatti, forse disturbati da qualcuno non hanno potuto portare a termine la loro opera, lasciando il lavoro a metà.