APECCHIO - La provinciale che da Serravalle di Carda si arrampica sui pendii del Nerone, è una tentazione per tanti motociclisti, che in quei tortuosi tornanti danno il meglio di se stessi e delle loro due ruote, con il rischio di pagare a dazio alla propria spericolatezza, come è accaduto ieri nel primo pomeriggio quando un centauro 53enne di Riccione ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra dove lo hanno trovato un gruppo di amici che lo seguivano, privo di sensi.



La chiamata



La chiamata ad Apecchio Soccorso è arrivata verso le 13 con codice rosso, seguita alla Potes di Urbania e Icaro 1. Tra l’altro in quel momento sulla zona si stampa abbattendo un forte temporale. I volontari apecchiesi sono arrivati in località Fontana del Ronco sotto un diluvio quasi universale: hanno portato subito con molta cautela subito il romagnolo al riparo all’interno dell’ambulanza, mentre Icaro 1 volteggiava sopra di loro, facendo capire che le condizioni meteo per atterrare non permettevano di scendere a terra e portare soccorso, dandosi l’appuntamento più a valle, al campo sportivo di Serravalle di Carda.

Intanto il motociclista si riprendeva, pur rimanendo in stato confusionale, con una clavicola forse fratturata, dolori ad una gamba e al costato destro. Stabilizzato, veniva portato da Apecchio Soccorso con il medico a bordo, al campo sportivo della frazione, per essere poi trasportato a Torrette di Ancona sempre in codice rosso. Difficile ricostruire la dinamica dell’incidente, in quanto il romagnolo precedeva di qualche chilometro i suoi amici, che arrivati in quel punto della strada, lo hanno visto a terra privo di conoscenza. Il 53enne non si ricordava di nulla e i volontari hanno visto il casco a terra. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un scivolamento, probabilmente per la forte pioggia che cadeva in quel momento.