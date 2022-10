APECCHIO Momenti di paura ieri pomeriggio intorno alle 17 per tre uomini che si erano avventurati nel bosco a Valdarna, una frazione impervia, dalla fittissima vegetazione e decisamente isolata. Un’uscita per raccogliere funghi che si è trasformata in un breve incubo poiché i tre amici si sono persi nella boscaglia. Disorientati e in affanno per i tentativi di trovare una via di uscita hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco per essere rintracciati.

Grazie al cellulare la richiesta di soccorso è arrivata ma nessuno dei tre era in grado di dare qualche informazione sulla zona in cui si trovavano. Mentre sono partite due squadre di vigili del fuoco, una da Cagli e una da Macerata Feltria, è stato allertato anche l’elicottero dei colleghi di Arezzo che si è alzato in volo. Poco dopo però i vigili del fuoco hanno individuato il punto dove si trovava uno dei tre dispersi e hanno fatto rientrare l’elisoccorso. Hanno trovato il disperso in preda a un attacco di panico , quasi paralizzato dalla paura tanto che non riusciva a muoversi. Era anche rimasto solo perché gli altri due amici avevano deciso di tornare indietro a cercare aiuto eed erano rientrati nelle rispettiva abitazioni senza aver riportato danni. Per il terzo raccoglitore di funghi invece c’era ancora da attendere: nel frattempo era piombato il buio rendendo più ostile la situazione per il malcapitato ma anche più complesso l’intervento di soccorso dei vigili del fuoco. Quindi una volta localizzato, l’uomo che ha 73 anni, è stato raggiunto e poi soccorso, intorno alle 18.30. Sul posto anche un’ambulanza del 118 di Urbino che ha preso in carico l’anziano spaventato e per precauzione l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dove è stato visitato.