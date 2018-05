Fuori strada con la moto finisce in un campo e perde la memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Cade con la moto sull’Apecchiese e perde la memoria, giornata di paura per una comitiva di centauri romagnoli in gita a ad Apecchio.Verso le 11 un centauro di Cattolica forse sbaglia l’approccio alla curva e termina con il suo mezzo a due ruote sotto in un campo. L’interevento degli amici non si fa attendere e portano sulla strada il motociclista, che dolorante in ogni parte del corpo, evidenzia anche una perdita di memoria. Sul posto con codice rosso i volontari del 118 di Apecchio, a seguire la Potes di Urbania, che dopo circa trenta minuti di cure, lo trasferiscono al Pronto soccorso di Urbino.