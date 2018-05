Escursionisti in difficoltà in montagna: per uno serve l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - La bella giornata di sole di ieri ha spinto molti appassionati della montagna ad una bella escursione in mezzo al verde. Purtroppo però qualcuno la passeggiata si è trasformata in una disavventura. Due episodi in particolare si sono verificati ieri entrambi nel corso del pomeriggio sulle pendici del Monte Nerone. Il più serio ha coinvolto un uomo di 66 anni che da Pesaro: mentre percorreva un sentiero che dalla zona di Serravalle di Carda si dirigeva verso il rifugio Corsino, poco prima di raggiungere la meta è scivolato facendosi male ad una gamba e in particolare riportando una sospetta frattura alla caviglia. L’uomo ha chiamato personalmente i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, i carabinieri del posto e il soccorso alpino. Per il trasporto è arrivato ad alta quota l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Pesaro per le cure del caso. Meglio è andata ad un ragazzo di 30 anni che ieri era analogamente impegnato in un’escursione sempre nella zona del Nerone ma questa volta nei pressi di Pianello di Cagli. Insieme ad un gruppo di amici si è trovato in difficoltà nell’affrontare un dirupo di circa 15 metri dal livello della strada. Per alcuni attimi è stato preso dal panico e i suoi compagni hanno chiamato i soccorsi. Il distaccamento dei vigili del fuoco di cagli si stava recando sul posto quando i compagni del giovane sono riusciti ad aiutarlo e a riportarlo in strada illeso e senza problemi.