Apecchio, incontri ravvicinati con i lupi: branco insegue un uomo col cane e un esemplare fruga tra i rifiuti

APECCHIO - È vero che la montagna dell’Appennino è il suo habitat naturale, è vero che le forti nevicate dei giorni scorsi spingono gli animali selvatici a cercare cibo anche in prossimità dei centri abitati, ed è anche vero che di recente hanno fatto ben più notizie segnalazioni e avvistamenti sulla costa, a Pesaro come a Fano, a ridosso dei quartieri di città.

Apecchio

Eppure anche nella montana Apecchio un lupo serale che gironzola tra le villette desta curiosità. E se ne parla. Eccome se se ne parla. L’hanno già ribattezzato il lupo di Montecavallo, dal nome della frazione dove nelle ultime sere è stato visto più volte aggirarsi alla ricerca di cibo. «Almeno quattro volte in una settimana» spiegano i residenti. E’ cominciato a dire il vero prima della tormenta dell’ultimo weekend, la sera del venerdì quando una famiglia ha deciso di accendere il barbecue in giardino per una grigliata. Ed ecco arrivare il lupo guidato dall’odore della carne. Pochi giorni dopo alle 6,45 una ragazzina che stava uscendo per prendere il bus scolastico se l’è trovato a tu per tu vicino a un sacchetto di rifiuti.

E ancora nel tardo pomeriggio di metà settimana un altro apecchiese l’ha visto fino all’ultima segnalazione di sabato sera alle 23. Qualcuno ha anche scattato delle immagini per fotografare l’animale vicino alle case. Giorgio Granci, che più volte lo ha immortalato con il suo cellulare, non ci scherza sopra e dice serio: «Non è il problema di avere o no paura, ma il fatto ci sta preoccupando, con tutto il rispetto per i lupi, dobbiamo stare, come si dice, in “campana”. Attenti insomma». Granci è il padre della studentessa che si è ritrovata l’animale sul tragitto casa-scuola. «Mia figlia, ovviamente - puntualizza – quella presenza ravvicinata l’ha destabilizzata, mi auguro che non si ripeta». C’è anche chi asserisce che possa anche non trattarsi di un lupo ma di un cane selvatico o di incroci. Ma i residenti di Montecavallo non sono d’accordo.

Cartoceto

Un alto incontro ravvicinato è avvenuto a Cartoceto dove un 49enne a spasso col ccane si è trovato di fronte un branco di lupi. I sette esemplari, per fortuna, non hannoo avuto un attegiameento ostile o aggresssivo nei confronti dell'uomo e anzi soono stati quasi giocosi con il suo cane. L'incontro è durato diversi minuti e non ha lasciato tranquillo l'uomo, ma per fortuna allaa fine il branci si è disperso senza problemi.