La benna colpisce l'auto â€‹e lo manda all'ospedale ma il trattorista se ne va

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Stava per fare una manovra per uscire da uno spiazzale di un meccanico quando con la benna del suo trattore, ha colpito il parabrezza di un auto di passaggio. E’ successo ieri mattina ad Apecchio, in via della Circonvallazione. Il conducente, un pensionato, se l’è vista brutta perchè la pala è scesa sul suo posto di guida ed ha rotto il vetro. Per fortuna l’uomo, poi ricoverato all’ospedale di Urbino, ha avuto la prontezza di riflessi di gettarsi sul lato passeggero venendo solo sfiorato dalla benna e rimanendo leggermente ferito. Alla guida del trattore un giovane di Mercatello che ha proseguito la sua marcia per 2 km fermandosi in prossimità di un bosco dove doveva accatastare legna. Sul posto il 118, i carabinieri di Apecchio e la polizia locale. Il trattorista dovrà spiegare perchè non si è fermato.