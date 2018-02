Artigianale alla riscossa: la birra Collesi entra nella scuderia Heineken

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO – Un successo che porta un prodotto nato come di nicchia, a viaggiare nel mondo. Una eccellenza delle Marche, il microbirrificio Tenute Collesi, che in dieci anni di attività è diventato il produttore della birra artigianale italiana più premiata nel mondo, fa il suo ingresso in casa Dibevit Import, società del Gruppo Heineken dedicata all’importazione di birre premium e speciali, con quattro referenze, tutte in fusti da 20 litri e tutte ad alta fermentazione, che entreranno nella rete dei distributori Horeca di Dibevit, una delle più capillari del Paese.Era il 2007 quando Giuseppe Collesi decideva di avviare un birrificio ad Apecchio nella tenuta di famiglia, da anni attiva nella produzione di distillati. Con la consulenza del mastro birraio belga Marc Knops, ha dato così vita a una birra, la Collesi Bionda, di successo nel mondo. Oggi birra Collesi può dirsi l’artigianale italiana più premiata nel mondo: il suo successo è stato certificato da un lunghissimo elenco di medaglie. Fra le ultime vittorie, l’ingresso nella Hall of Fame ai World Beer Awards 2017 di Londra e la medaglia d’oro al World Beer Championship 2017 di Chicago.«Ora la scelta di un partner come Dibevit Import è strategica per la nostra azienda - sottolinea Giuseppe Collesi, fondatore e presidente di Fabbrica della Birra Tenute Collesi -. Si tratta di un gruppo solido e altamente qualificato: la piattaforma ideale per rafforzare la nostra presenza nel canale Horeca e renderla ancor più diffusa. Siamo orgogliosi tra l’altro di essere una fra le selezionate birre artigianali italiane nel loro portafoglio».