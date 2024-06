FANO Ha ricevuto una brutta sorpresa un’anziana signora di Fenile, di ritorno a casa, dopo aver partecipato sabato scorso alla messa prefestiva celebrata dal parroco don Giuseppe Tintori nella chiesa dei Santi apostoli Pietro e Andrea della frazione di Fano. Nell’aprire la porta di casa si è accorta che da quando si era assentata per partecipare alla funzione religiosa, un’ora o poco meno, l’abitazione era stata visitati dai ladri.

L'abiazione messa sottosopra

Gli intrusi hanno avuto tutto il tempo, dopo aver messo sottosopra le stanze alla ricerca di contanti e oggetti di valore, di trovare la cassaforte situata in mansarda e asportarla fuggendo con il bottino. Hanno agito con calma, evidentemente sapendo che la padrona di casa era andata a messa e non sarebbe ritornata se non al termine di questa.

Dopo aver perlustrato gli ambienti hanno quindi individuato dove si trovava la cassetta di sicurezza e invece di tentare di aprirla hanno preferito smurarla agendo con il frollino. Non si sono preoccupati del rumore emesso dallo strumento essendo l’abitazione, dove la signora vive da sola, isolata lungo la strada per la località Maggiotti.

Nessuno ha udito i rumori

Nessuno infatti ha sentito nulla. All’interno si trovavano monili in oro. Inoltre sono state rubate poche decine di euro. Non è stato quindi il furto delle banconote a creare il danno maggiore, ma la scomparsa degli oggetti che, al di là del loro valore venale, costituivano un caro ricordo di famiglia. Probabilmente dopo una ricognizione superficiale dell’ambiente la loro attenzione si è concentrata sulla cassaforte e qui hanno agito occupando tutto il tempo a loro disposizione.

Quando la signora è rientrata a casa dei ladri non c’era più traccia.

I segni della loro incursione sono subito apparsi sulla porta di ingresso scassinata dai malviventi e poi dalla devastazione compiuta nei locali alla ricerca di denaro e dei preziosi. Alla signora non è restato altro che chiamare i carabinieri di Fano i quali hanno eseguito un sopralluogo con la pattuglia del nucleo radiomobile si sono subito attivati nell’avviare le indagini.

Controllate le telecamere

Un sussidio prezioso costituirà l’impianto di videocamere di cui anche la frazione di Fenile è fornita, ma anche la versione di eventuali testimoni che possono aver notato l’aggirarsi di persone sospette all’interno del quartiere. Si ha ragione di credere, infatti, che i ladri prima di commettere il furto, abbiamo seguito i movimenti della signora, scegliendo il momento più opportuno per mettere a segno il colpo. All’inizio si era pensato, dopo la segnalazione del nipote sui social, che i ladri avessero compiuto un vero e proprio raid in zona, ma secondo i carabinieri l’unico furto compiuto è stato quello della casa che si trova tra Fenile e Maggiotti.