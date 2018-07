Un'altra tragedia in spiaggia, turista annega dopo malore Soccorsi tempestivi ma inutili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Seconda tragedia in spiaggia in due giorni sul litorale fanese. Questa mattina un turista è annegato a Ponte Sasso probabilmente dopo un malore che lo ha colto in acqua.Si tratta di un tunisino di 76 anni, che era in vacanza con la famiglia della figlia. L'uomo è stato soccorso dai bagnini di salvamento che l'hanno portato a riva attivando il soccorso del 118. In spiaggia è giunta l'ambulanza medicalizzata della postazione territoriale di soccorso di Marotta.Nonostante una rianimazione avanzata protrattasi per 40 minuti per il bagnante non c'è stato nulla da fare. Del caso di occupa la Guardia costiera.Nella giornata di sabato sulla spiaggia di Sassonia di Fano era morto un 81enne colto da malore e accasciatosi in acqua mentre passeggiava vicino alla riva in compagnia della moglie.