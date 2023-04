Pesaro, schianto in A14: due feriti trasportati in gravi condizioni a Torrette in eliambulanza

PESARO Schianto in autostrada nei pressi di Pesaro oggi (4 aprile) intorno alle 16.20. In particolare tra Fano e Novilara. Un'auto condotta da due coniugi svizzeri (entrambi 70 enni) ha tamponato un furgoncino mentre transitava sulla carreggiata nord dell'A14. I due stranieri sono rimasti entrambi feriti, perchè trascinati per chimoletri sotto la rimorchio dopo essere stati agganciati dal mezzo pesante, e trasportati all'ospedale di torrette da due eliambulanze.

Le condizioni

Le condizioni restano gravi (in particolare quelle della donna, ndr) visto che per il conducente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Fano per liberarlo dall'abitacolo dell'auto dove era rimasto intrappolato. Sul posto il personale della polizia autostradale di Fano. L'autostrada non è stata chiusa.