Giurata entra in Corte d'Appello con un coltello: bloccata e denunciata

ANCONA - Entra in Corte d’Appello perché convocata come giudice popolare ma viene bloccata all’ingresso dagli addetti della security. Il motivo? Voleva accedere in tribunale con un coltello d’acciaio della lunghezza complessiva di 27 centimetri nascosto dentro una borsa. Il “placcaggio” da parte di alcuni operatori dell’istituto di vigilanza La Vedetta è avvenuto lo scorso giovedì mattina. Per la donna, una 58enne residente a Pesaro venuta appositamente ad Ancona su richiesta del tribunale di secondo grado, è scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti ad offendere redatta dai carabinieri intervenuti sul posto su indicazione dei vigilantes.