Torna l'allarme dei furti d'auto: almeno tre quelle rubate in quattro giorni

ANCONA - I ladri d’auto tornano a far paura. In quattro giorni sono state rubate almeno tre vetture fra il Pinocchio e Torrette, passando per le Palombare. Sono sparite due Volkswagen Golf e una Seat Leon, tutte nuovissime o di recente immatricolazione. Indagano i carabinieri: il sospetto è che sia tornata all’attacco una gang specializzata nei furti d’auto, come quella sgominata a luglio. In manette erano finiti quattro uomini, un romeno e tre italiani residenti a Cerignola, con l’accusa di aver rubato almeno 22 veicoli.