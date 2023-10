PESARO La riapertura della chiesa di San Decenzio in occasione di Ognissanti, a un anno dalle scosse del 9 novembre scorso che l’avevano messa a rischio di stabilità, non è un’azione isolata di monsignor Salvucci, ma porterà con se anche l’avverarsi di un sogno dei padri cappuccini, rimasto a lungo nei cuori e sulla carta. L’intento cioè di valorizzare l’antichissima cripta, nei sotterranei del luogo di culto di origini romaniche, il cimitero centrale minato dall’incuria, le tombe monumentali e dei pesaresi illustri lungo un percorso guidato che si ispira al fascino delle sepolture parigine di Père-Lachaise.

APPROFONDIMENTI L’ANNUNCIO Riapre la chiesa di San Decenzio a un anno esatto dal terremoto. Sarà l’arcivescovo Salvucci a officiare le cerimonie del 1° e del 2 novembre



Mattioli e la mozione



Un desiderio di cui si è fatta interprete anche Anna Maria Mattioli, presidente della commissione Cultura e sempre in prima linea per la sua Pantano, con una mozione votata all’unanimità in consiglio comunale. L’arcivescovo don Sandro non è rimasto insensibile all’appello del parroco cappuccino padre Marzio Calletti di San Francesco d’Assisi. E gli ha affidato la cura spirituale del cimitero che, oltre alla celebrazione della santa messa festiva delle 10, è il punto di riferimento per le persone che fanno visita ai loro defunti e hanno bisogno di un conforto religioso. «Grazie al nuovo incarico potremo finalmente attuare il nostro progetto contenuto nella mozione di fine gennaio 2022 – afferma la capogruppo Pd Anna Maria Mattioli insieme al consigliere Giampiero Bellucci –, sarà la conseguenza naturale del tanto atteso ritorno per iniziativa dell’Arcidiocesi della chiesa di San Decenzio dopo il terremoto. Come prima cosa si tratterebbe di definire un’apertura a determinati orari che potrebbero essere gli stessi del cimitero».

La mozione si sviluppa in 5 punti chiave: la necessità di una custodia per chiesa e cripta, le visite accompagnate da guide turistiche pubbliche e private, la riscoperta del luogo sacro ogni terza domenica del mese per la Stradomenica, la programmazione insieme alle scuole di miniviaggi d’istruzione e gli itinerari del Fai (Fondo ambiente italiano) per aperture straordinarie con i “piccoli ciceroni” delle secondarie di primo e secondo grado. «Oltre alla cripta - mette in rilievo Mattioli -, il percorso accompagnerà i visitatori alle tombe monumentali, cariche di storia ed eleganti architetture in cui riposano esponenti di famiglie nobiliari, scrittori, musicisti, artisti, pesaresi famosi. Un’idea che nasce dal cimitero parigino di Père-Lachaise, naturalmente in formato assai ridotto». Sepolture artistiche di esponenti di rango, come i Ruggeri, Mamiani, Della Rovere, Mosca.



Chi è sepolto



E poi i musicisti, per esempio il direttore d’orchestra Riz Ortolani, nato a Pesaro nel 1926 e morto a Roma nel 2014, che riposa sotto una scultura: l’autore dell’opera, Antonio Manzi, ha scolpito nel bronzo due figure, Riz e la moglie stretti in un abbraccio con la dedica ”Tu sei tutto per me”. C’è poi la sobria tomba in marmo bianco del tenore Mario Del Monaco nella sua città d’adozione. E gli scrittori pesaresi, a partire dal poeta dialettale Odoardo Giansanti, Pasqualón (Pesaro 1852-1932). Chiesa, cripta e illustri sepolture. Tre luoghi da riscoprire anche in vista di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura.